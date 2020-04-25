2020-04-25T19:16:28+03:00
Общество

В Петербурге умерла директор «Петришуле» Анна Полякова

Она скоропостижно скончалась на 49-м году жизни
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге скоропостижно скончалась директор школы "Петришуле". Фото: petrischule.spb.ru/В Петербурге скоропостижно скончалась директор школы "Петришуле". Фото: petrischule.spb.ru/
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В Петербурге скончалась директор школы «Петришуле» Анна Полякова. Директору старейшего учебного заведения Петербурга было 48 лет. О печальном известии сообщили на официальном сайте школы №222 «Петришуле».

– Со скорбью сообщаем, что сегодня скоропостижно скончалась директор Петришуле Анна Викторовна Полякова, – говорится на сайте школы. – Выражаем глубокие соболезнования всем родным и коллегам.

Анна Полякова руководила «Петришуле» около десяти лет. Кроме того, являлась депутатом МО «Дворцовый округ» на сайте которого также сообщается скорбная новость.

– Анна Викторовна вошла в состав муниципального Совета в сентябре 2019 года, активно принимала участие в работе депутатского корпуса. С 2011 года Анна Викторовна была директором школы «Петришуле», умела найти подход к каждому ребенку, любила свою работу, отзывчиво относилась к каждому из коллег. Ее уважали ученики, родители, коллеги по работе, – говорится на сайте МО «Дворцовый округ».

О причине смерти Анны Поляковой и дате прощания не сообщается. «Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Викторовны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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