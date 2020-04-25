2020-04-25T20:07:43+03:00
Общество

Мокрый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти

Водителей предупреждают о гололеде на дорогах
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти испортится погода.В Ленобласти испортится погода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода спешит преподнести жителям Ленобласти не самый приятный сюрприз. В ночь на воскресенье, 26 апреля, в регионе ожидается похолодание до минус 4 градусов. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом ночью в большинстве районов региона пройдет мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах ожидается гололед. Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными за рулем.

Вдобавок к осадкам ночью ожидается ветер в 3-8 метров в секунду, который днем может разогнаться до 6-11 метров в секунду. Днем 26 апреля температура воздуха поднимется до +4 до +9 градусов. Что важно для метеочувствительных людей: атмосферное давление существенно меняться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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