2020-04-25T21:03:41+03:00
Общество

Роддом №18 в Петербурге открылся после карантина

Родильный дом работает в штатном режиме
Евгения МОСКВИНА
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Роддом №18 продолжил работу в штатном режиме.Роддом №18 продолжил работу в штатном режиме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Родильный дом №18 на проспекте Солидарности открылся после карантина. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщается на сайте медицинского учреждения. Напомним, что с 23 апреля роддом временно был закрыт, поскольку у одного пациента был обнаружен коронавирус. Сроки карантина не сообщались, а сам роддом ждал для снятия ограничений особого распоряжения. Новых пациентов туда временно не принимали. При этом выписка происходила штатно. Сейчас роддом работает в обычном режиме.

Напомним, что ранее приступил к работе после карантина родильный дом № 16 в Купчино. Это не все медучреждения, которых коснулось временное закрытие: пока не принимают пациенток в роддомах №17 и №10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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