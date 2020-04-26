2020-04-26T09:20:55+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и прохладная погода

Солнечного тепла из-за осадков ждать не стоит
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге ожидается пасмурная погодаВ Петербурге ожидается пасмурная погодаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На погоду в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 апреля, окажет влияние юго-западная периферия циклона. Об этом сообщает ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. В городе ожидаются небольшие осадки.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла, - поясняет Михаил Леус. - Температура воздуха составит 6…8 градусов тепла.

В Ленинградской области столбик термометра покажет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметров ртутного столба. Впрочем, это ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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