В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и прохладная погода

26 Апр 2020 2020-04-26T09:20:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На погоду в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 апреля, окажет влияние юго-западная периферия циклона. Об этом сообщает ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. В городе ожидаются небольшие осадки.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла, - поясняет Михаил Леус. - Температура воздуха составит 6…8 градусов тепла.

В Ленинградской области столбик термометра покажет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметров ртутного столба. Впрочем, это ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU