2020-04-26T09:34:51+03:00
Общество

На перекрестке Энгельска и Луначарского в Петербурге из-за прорыва трубы затопило дорогу

Горожане сообщают о коммунальной аварии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Вода разливается по проезжей части Фото: vk.com/spb_todayВода разливается по проезжей части Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Коммунальная авария произошла на перекрестке Энгельса и Луначарского в Санкт-Петербурге. О прорыве в системе водоснабжения сообщают горожане. Видео с затопленной проезжей частью появилось в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". На кадрах видно, как вода растекается по дороге. Машины проезжают образовавшуюся огромную лужу с трудом.

- Воду не могут перекрыть уже минимум час, - жалуются горожане.

При этом очевидцы уточняют, что вода хлещет из дорожного люка. Лужа на дороге занимает несколько метров. Водители призывают других шоферов искать пути объезда, чтобы не рисковать своей машиной. Рядом с местом прорыва стоит пожарная машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 29 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года составило 42 человека
Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны
Сладкая парочка: В Петербурге двое неизвестных ворвались в магазин, украли шоколад и скрылись на машине
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 8,5 тысяч человек
Жителей Петербурга испугал бегающий по дорогам голый мужчина с банковской картой в руках
На перекрестке Энгельска и Луначарского в Петербурге из-за прорыва трубы затопило дорогу
В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и прохладная погода
Власти Петербурга прокомментировали смерть медсестер от коронавируса
Роддом №18 в Петербурге открылся после карантина
Мокрый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти
В Петербурге умерла директор «Петришуле» Анна Полякова
Центр онкологии имени Петрова не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом
Мишустин утвердил семь больниц в Петербурге, которые перепрофилируют под коронавирус