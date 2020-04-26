На перекрестке Энгельска и Луначарского в Петербурге из-за прорыва трубы затопило дорогу

26 Апр 2020 2020-04-26T09:34:51+03:00

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Коммунальная авария произошла на перекрестке Энгельса и Луначарского в Санкт-Петербурге. О прорыве в системе водоснабжения сообщают горожане. Видео с затопленной проезжей частью появилось в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". На кадрах видно, как вода растекается по дороге. Машины проезжают образовавшуюся огромную лужу с трудом.

- Воду не могут перекрыть уже минимум час, - жалуются горожане.

При этом очевидцы уточняют, что вода хлещет из дорожного люка. Лужа на дороге занимает несколько метров. Водители призывают других шоферов искать пути объезда, чтобы не рисковать своей машиной. Рядом с местом прорыва стоит пожарная машина.

ИСТОЧНИК KP.RU