2020-04-26T09:54:08+03:00
Общество

Жителей Петербурга испугал бегающий по дорогам голый мужчина с банковской картой в руках

Горожане предположили, что он невменяемый
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Мужчина бегал голый на дороге Фото: vk.com/unreleased_dtpМужчина бегал голый на дороге Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга сняла на видео голого мужчину, который бегал по проезжей части на улице Будапештской. Неизвестный приставал к водителям и размахивал банковской картой, которую держал в руках. Второй рукой мужчина прикрывал свой пах. Почему он оказался в таком положении, неизвестно.

- Самоизолированный вышел к людям, - подписал видео автор ролика.

Горожане в ролике смеются над мужчиной. Тот им что-то пытается объяснить, но другие прогоняют его с улицы. В итоге неизвестный скрывается во дворах. Сам мужчина кричит в видео: "Представляете, что я узнал?". Но что именно узнал, он так и не рассказывает.

Горожане предположили, что мужчина невменяемый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 29 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года составило 42 человека
Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны
Сладкая парочка: В Петербурге двое неизвестных ворвались в магазин, украли шоколад и скрылись на машине
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 8,5 тысяч человек
Жителей Петербурга испугал бегающий по дорогам голый мужчина с банковской картой в руках
На перекрестке Энгельска и Луначарского в Петербурге из-за прорыва трубы затопило дорогу
В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и прохладная погода
Власти Петербурга прокомментировали смерть медсестер от коронавируса
Роддом №18 в Петербурге открылся после карантина
Мокрый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти
В Петербурге умерла директор «Петришуле» Анна Полякова
Центр онкологии имени Петрова не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом
Мишустин утвердил семь больниц в Петербурге, которые перепрофилируют под коронавирус