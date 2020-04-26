Жителей Петербурга испугал бегающий по дорогам голый мужчина с банковской картой в руках
Жители Санкт-Петербурга сняла на видео голого мужчину, который бегал по проезжей части на улице Будапештской. Неизвестный приставал к водителям и размахивал банковской картой, которую держал в руках. Второй рукой мужчина прикрывал свой пах. Почему он оказался в таком положении, неизвестно.
- Самоизолированный вышел к людям, - подписал видео автор ролика.
Горожане в ролике смеются над мужчиной. Тот им что-то пытается объяснить, но другие прогоняют его с улицы. В итоге неизвестный скрывается во дворах. Сам мужчина кричит в видео: "Представляете, что я узнал?". Но что именно узнал, он так и не рассказывает.
Горожане предположили, что мужчина невменяемый.
ИСТОЧНИК KP.RU