В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 8,5 тысяч человек

26 Апр 2020 2020-04-26T10:20:30+03:00

Анализ на коронавирус сдали больше 8 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

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Количество обследованных на коронавирус человек в Санкт-Петербурге за сутки на 26 апрел составило 8 тысяч 410 человек. На карантине сейчас находится 3 тысячи 740 человек. Из них 54 человека содержатся в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3 тысячи 193 человека - контактные.

- Обработано 938 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам,связанным с коронавирусом, - сообщают в правительстве Санкт-Петербурга. - В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 466 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 11 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 46 обращений, в полицию - 151.

Помощь волонтеров за сутки запросили 269 человек. Всего с 27 марта в качестве волонтеров в Санкт-Петербурге зарегистрировались 3 тысячи 789 человек. За это время они съездили на10 тысяч 612 заявок.

Если у вас есть вопросы по коронавирусу, то можете звонить по телефону: 245-32-20.

ИСТОЧНИК KP.RU