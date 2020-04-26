2020-04-26T11:35:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны

Это способствует безопасности медиков
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи проходят дезинфекцию Фото: Больница святого ГеоргияВрачи проходят дезинфекцию Фото: Больница святого Георгия
Изменить размер текста:

Больница Святого Георгия вот уже месяц занимается лечением больных ОРВИ и пневмониями, причиной которых бывает и новая коронавирусная инфекция COVID-19. Поэтому медики разделили свой стационар на две зоны - грязную и чистую. При возвращении из опасной зоны все медики в защитных костюмах проходят через тоннель дезинфекции.

- Больница Святого Георгия в кратчайшие сроки оборудована дезинфицирующим тоннелем, который существенно облегчает работу сотрудников и способствует их безопасности, а значит - повышает качество оказываемой медицинской помощи, - сообщают в больнице святого Георгия.

Больница поблагодарила комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга за тоннель и показала, как это выглядит. Медик в защитном костюме заходит в специальную кабинку, где проводится дезинфекция. Только после этого он снимает костюм и идет в чистую зону.

Больница святого Георгия в Петербурге показала тоннель дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 29 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года составило 42 человека
Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны
Сладкая парочка: В Петербурге двое неизвестных ворвались в магазин, украли шоколад и скрылись на машине
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 8,5 тысяч человек
Жителей Петербурга испугал бегающий по дорогам голый мужчина с банковской картой в руках
На перекрестке Энгельска и Луначарского в Петербурге из-за прорыва трубы затопило дорогу
В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и прохладная погода
Власти Петербурга прокомментировали смерть медсестер от коронавируса
Роддом №18 в Петербурге открылся после карантина
Мокрый снег и ночные заморозки ожидаются в Ленобласти
В Петербурге умерла директор «Петришуле» Анна Полякова
Центр онкологии имени Петрова не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом
Мишустин утвердил семь больниц в Петербурге, которые перепрофилируют под коронавирус