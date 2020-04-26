Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны
Больница Святого Георгия вот уже месяц занимается лечением больных ОРВИ и пневмониями, причиной которых бывает и новая коронавирусная инфекция COVID-19. Поэтому медики разделили свой стационар на две зоны - грязную и чистую. При возвращении из опасной зоны все медики в защитных костюмах проходят через тоннель дезинфекции.
- Больница Святого Георгия в кратчайшие сроки оборудована дезинфицирующим тоннелем, который существенно облегчает работу сотрудников и способствует их безопасности, а значит - повышает качество оказываемой медицинской помощи, - сообщают в больнице святого Георгия.
Больница поблагодарила комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга за тоннель и показала, как это выглядит. Медик в защитном костюме заходит в специальную кабинку, где проводится дезинфекция. Только после этого он снимает костюм и идет в чистую зону.
Больница святого Георгия в Петербурге показала тоннель дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU