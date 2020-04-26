Больница святого Георгия показала видео, как врачи проходят через тоннель дезинфекции после грязной коронавирусной зоны

26 Апр 2020 2020-04-26T11:35:10+03:00

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Больница Святого Георгия вот уже месяц занимается лечением больных ОРВИ и пневмониями, причиной которых бывает и новая коронавирусная инфекция COVID-19. Поэтому медики разделили свой стационар на две зоны - грязную и чистую. При возвращении из опасной зоны все медики в защитных костюмах проходят через тоннель дезинфекции.

- Больница Святого Георгия в кратчайшие сроки оборудована дезинфицирующим тоннелем, который существенно облегчает работу сотрудников и способствует их безопасности, а значит - повышает качество оказываемой медицинской помощи, - сообщают в больнице святого Георгия.

Больница поблагодарила комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга за тоннель и показала, как это выглядит. Медик в защитном костюме заходит в специальную кабинку, где проводится дезинфекция. Только после этого он снимает костюм и идет в чистую зону.

Больница святого Георгия в Петербурге показала тоннель дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU