2020-04-26T12:21:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года составило 42 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Число заболевших составило 42 человекаЧисло заболевших составило 42 человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 26 апреля 2020 года составило 42 человека. Всего же с начала эпидемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 700 человек. Поправились после заболевания 80 пациентов. В регионе пока нет ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что регион вышел на плато по заболеваемости. По его словам, в регионе больше не растет число заболевших за сутки, за исключением Новосергиевки, где произошла массовая вспышка коронавируса среди мигрантов.

Днем ранее в Ленинградской области коронавирусом заразились 43 человека. В пятницу, 24 апреля, число заболевших было - 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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