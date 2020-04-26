Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 29 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T12:43:05+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 26 человек. Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии выздоровели 489 человек. Последние новости выглядят оптимистично. Число заболевших за сутки упало в два раза. На 26 апреля число заболевших увеличилось всего на 151 человек.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге тем, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно, разрешили лечение на дому. Кроме того, в городе развернули дополонительные койки.

- Буквально за неделю возвели на территории Ленэкспо госпиталь на 1 000 коек для легких больных коронавирусной инфекцией, - сообщил губернатор Александр Беглов. - На объекте трудились больше тысячи строителей, которые собрали временное медучреждение в рекордные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU