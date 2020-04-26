В Ленобласти рассказали, как регион подвергся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС

26 Апр 2020 2020-04-26T13:42:23+03:00

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В Ленинградской области вспоминают жертв взрыва на Чернобыльской АЭС. Разрушение четвертого энергоблока атомной электростанции произошло 26 апреля - 34 года назад. В связи с этим в регионе вспоминают, как местные специалисты отправились на ликвидацию последствий ЧП.

- 26 апреля 1986 года, со всех концов нашей большой страны в Чернобыль прибыли специалисты — ученые, инженеры, медики, военнослужащие, рабочие — чтобы ликвидировать последствия трагедии и спасти мир от угрозы заражения, - рассказывают в правительстве Ленинградской области. - Жители Ленинградской области не остались в стороне от общей беды и тоже откликнулись на призыв о помощи. Многих из тех героев, которые ценой своей жизни, предотвращали распространение радиации, уже нет с нами.

Губернатор Александр Дрозденко от имени ленинградцев выразил благодарность ликвидаторам чернобыльской аварии.

- Загрязнению радиоактивными осадками подверглась западная часть Ленинградской области, включающая территории Кингисеппского, Волосовского и частично Лужского, Ломоносовского и Гатчинского районов, - поясняют в правительстве Ленобласти. - Порядка 12 тысяч человек оказались в зоне выпадения радиоактивных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU