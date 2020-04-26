Депутат Борис Вишневский: В Санкт-Петербурге коронавирус будут лечить с помощью плазмы крови от переболевших

26 Апр 2020 2020-04-26T15:14:48+03:00

Этот процесс, по словам парламентария, будет не быстрым

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В Санкт-Петербурге заболевших коронавирусом будут лечить с помощью плазмы крови, взятой от выздоровевших после Covid-19. Об этом сообщает депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

- Друзья, важно. - сообщил Вишневский. - Говорил с председателем Комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом. В понедельник комитет начинает работу по применению плазмы крови переболевших коронавирусом для лечения больных. Это не значит, что тут же станут переливать, но я надеюсь, что это достаточно скоро начнется.

По словам депутата, сейчас в первую очередь решается, как этот процесс будет организован. Точные сроки внедрения нового лечения от коронавируса не называются.

В Москве уже испытали метод переливания плазмы крови. И после такого лечения уже выздоровели несколько пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU