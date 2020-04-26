Власти Петербурга выплатят миллион рублей семье умершего нейрохирурга, который болел коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T16:16:20+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о заведующем нейрохирургического отделения Александровской больницы Алексее Филиппове, который скончался в больнице после заражения коронавирусом. Опасная инфекция привела к развитию пневмонии. Точную причину смерти установит комиссия.

- Алексей Филиппов работал в Александровской больнице с августа 2016 года, - рассказывают в правительстве Санкт-Петербурга. - Выполнял сложные высокотехнологичные оперативные вмешательства по профилю «Нейрохирургия» при геморрагических инсультах, разрывах аневризм сосудов головного мозга, при опухолях центральной нервной системы. Имел нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Губернатор Петербурга уже связался с вдовой погибшего врача и принес ей свои соболезнования. Семья медика получит выплату один миллион рублей. Также город выделит деньги на организацию похорон.

ИСТОЧНИК KP.RU