Военнослужащие ЗВО, участвовавшие в подготовке к Параду, вернулись в свои части на карантин

26 Апр 2020 2020-04-26T16:56:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Все военнослужащие Западного военного округа, которые участвовали в подготовке к Параду Победы, вернулись обратно в свои войсковые части. Они помещены на карантин. А военная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

- Участвовавшие в тренировках парадов военнослужащие доставлены к местам службы ведомственным транспортом, совершены рейсы транспортной авиации, отправлены железнодорожные эшелоны, автобусные колонны доставили военнослужащих в сопровождении военной автомобильной инспекции, - сообщают в ЗВО. - Весь транспорт прошел специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Для проведения тренировок и шествий должны были привлечь 64 тысячи военнослужащих ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU