Ударной волной выбило железную дверь: В жилом доме Петербурга произошел хлопок в мусоросборнике
Пострадавших нет
Причины ЧП устанавливаютсяФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:
ЧП произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В доме по улице Бухаретская произошел хлопок, ударной волной от которого выбило железную дверь.
- В помещении мусоросборника произошел хлопок, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - По прибытию спасателей горел мусор в мусоропроводе на площади 0,5 квадратных метра. В 11:45 пожар ликвидирован.
Пострадавших в ЧП, к счастью, нет. Сейчас спасатели устанавливают причины хлопка. По одной из версий, он мог произойти из-за искры и скопления газов.
ИСТОЧНИК KP.RU