2020-04-26T17:35:28+03:00
Происшествия

Ударной волной выбило железную дверь: В жилом доме Петербурга произошел хлопок в мусоросборнике

Пострадавших нет
Роман ЛЯЛИН
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Причины ЧП устанавливаютсяПричины ЧП устанавливаютсяФото: Артем КИЛЬКИН
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ЧП произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В доме по улице Бухаретская произошел хлопок, ударной волной от которого выбило железную дверь.

- В помещении мусоросборника произошел хлопок, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - По прибытию спасателей горел мусор в мусоропроводе на площади 0,5 квадратных метра. В 11:45 пожар ликвидирован.

Пострадавших в ЧП, к счастью, нет. Сейчас спасатели устанавливают причины хлопка. По одной из версий, он мог произойти из-за искры и скопления газов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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