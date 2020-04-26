Александр Беглов о смерти нейрохирурга: Тяжело осознавать, что коронавирус уносит жизни тех, кто лечит больных людей

26 Апр 2020 2020-04-26T17:48:45+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования после смерти 51-летнего врача– нейрохирурга Алексея Филиппова. Заведующий отделение Александровской больницы скончался в Боткинской больнице.

- Выражаю самые глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, - пояснил Александр Беглов. - Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей. В семью Алексея Ивановича пришло большое горе. Желаю стойкости и сил, чтобы пережить всю тяжесть потери самого близкого и родного человека.

Александр Беглов призвал всех соблюдать режим самоизоляции, чтобы облегчить работу медиков.

- Только так мы можем снизить угрозу распространения инфекции, помочь и себе, и другим людям, в том числе врачам, которые спасают жизни тех, кто заболел, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU