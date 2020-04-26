Хлопок в мусоросборнике, ударной волной которого выбило железную дверь в доме Петербурга, попал на видео
Хлопок в мусоросборнике жилого дома произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В доме по улице Бухаретская ударной волной выбило железную дверь. К счастью, никто при ЧП не пострадал.
- В помещении мусоросборника произошел хлопок, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - По прибытию спасателей горел мусор в мусоропроводе на площади 0,5 квадратных метра. В 11:45 пожар ликвидирован.
Мощная ударная волна попала на видео. На кадрах видно, как мощная железная дверь вылетает рядом с парадной. Чудом рядом не оказалось прохожих.
Взрывом выбило дверь в парадную.
ИСТОЧНИК KP.RU