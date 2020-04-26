Для скучающих на самоизоляции: Петергоф записал видео, как выглядит весна в пустой дворцовой резиденции
Сотрудники Петергофа записали видео, на котором показали, как выглядит весна в дворцовой резиденции. Сотрудники не прекращают ухаживать за фонтанами и парками. Работники готовятся принять своих посетителей.
- Весна вступила в свои права, - рассказывают авторы видео. - Для всех нас это означает, что в Петергофе начался новый фонтанный сезон. Однако сегодня здесь непривычно пусто и тихо, хотя, благодаря стараниям сотрудников музея-заповедника, парки и фонтаны к сезону полностью готовы. Давайте вместе ждать и надеяться, что скоро Петергоф подарит всем традиционные весенние настроения, а для того, чтобы это произошло пока побудем дома!
Петергоф на время пандемии коронавируса закрыт для всех посетителей. Фонтаны там пока не запустили.
Видео из закрытого Петергофа.
ИСТОЧНИК KP.RU