2020-04-26T20:19:44+03:00
Общество

Для скучающих на самоизоляции: Петергоф записал видео, как выглядит весна в пустой дворцовой резиденции

Фонтаны из-за коронавируса пока не включили
Роман ЛЯЛИН
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Петергоф показал видеоПетергоф показал видеоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники Петергофа записали видео, на котором показали, как выглядит весна в дворцовой резиденции. Сотрудники не прекращают ухаживать за фонтанами и парками. Работники готовятся принять своих посетителей.

- Весна вступила в свои права, - рассказывают авторы видео. - Для всех нас это означает, что в Петергофе начался новый фонтанный сезон. Однако сегодня здесь непривычно пусто и тихо, хотя, благодаря стараниям сотрудников музея-заповедника, парки и фонтаны к сезону полностью готовы. Давайте вместе ждать и надеяться, что скоро Петергоф подарит всем традиционные весенние настроения, а для того, чтобы это произошло пока побудем дома!

Петергоф на время пандемии коронавируса закрыт для всех посетителей. Фонтаны там пока не запустили.

Видео из закрытого Петергофа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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