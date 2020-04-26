Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко прыгнул вверх

26 Апр 2020 2020-04-26T21:20:14+03:00

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Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге после двух провальных недель резко прыгнул вверх. Если почти все будние дни в городе, на улице было много народу. То в воскресенье, 26 апреля, индекс весь день держался в зоне - "на улице почти никого". Вечером индекс самоизоляции и вовсе составил 4,1 из 5 возможных баллов.

Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что больницы и медики перегружены. Система не справляется с наплывом новых пациентов.

- Городское здравоохранение делает все возможное для того, чтобы обеспечить всем нуждающимся высококвалифицированную медицинскую помощь, - сообщали в комитете. - Индекс самоизоляции напрямую связан с ростом или снижением заболеваемости. Как только его показатель снижается – происходит вспышка болезни.

В воскресенье, к слову, резко упало и число заболевших коронавирусом за сутки. Количество заболевших сократилось почти в два раза и составило 151 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU