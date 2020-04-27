Прогноз погоды на понедельник, 27 апреля в Санкт-Петербурге: Мокрый снег с дождем и до +8

27 Апр 2020 2020-04-27T07:39:48+03:00

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Погода в Санкт-Петербурге изменчива и капризна. Причем настолько, что в конце апреля горожане могут увидеть снег, которого почти не было минувшей зимой. Учитывая, что на календаре конец апреля, петербуржцы справедливо недоумевают и ждут настоящую весну.

- 27 апреля в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный мокрый снег, днем – с дождем. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром около +2 градусов, днем +6…+8. В утренние часы на дорогах возможна гололедица, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И если остатки гололеда после ночных нулевых температур еще понятны, то снег с дождем, когда за окном +8, вызывает вопросы. Благодарить за эти капризы природы стоит циклон. По утверждению (в соцсетях) ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург находится под влиянием юго-западной периферии погодного фронта.

И ближайшие три дня погода в Северной столице практически не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU