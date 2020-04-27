На Дороге жизни насмерть сбили женщину-пешехода

27 Апр 2020 2020-04-27T07:57:59+03:00

Пешеход и велосипедист погибли за один вечер в Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Сразу два смертельных ДТП произошло вечером минувшего воскресенья в Ленинградской области. Так, почти в полночь на 24-м километре Дороги жизни было найдено тело погибшей женщины.

- По предварительной информации 26 апреля, около 23:50, во Всеволожском районе, водитель, управляя автомобилем (данные не установлены) совершил наезд на женщину возрастом около 40 лет. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель скрылся с места смертельной аварии на машине, сейчас его ищет полиция.

Другое ДТП с погибшим произошло чуть ранее в Сосновом Бору. Здесь погиб пенсионер-дачник, ехавший по дороге на велосипеде. Около 21:30, в садоводстве «Солнечное», 42-летний водитель китайского кроссовера «Зоти» совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего дорогу справа налево.

Пострадавшего мужчину возрастом около 65 лет успели отвезти в больницу, однако там велосипедист скончался.

В обстоятельствах смертельных аварий разбирается Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU