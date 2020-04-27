На Дороге жизни насмерть сбили женщину-пешехода
Сразу два смертельных ДТП произошло вечером минувшего воскресенья в Ленинградской области. Так, почти в полночь на 24-м километре Дороги жизни было найдено тело погибшей женщины.
- По предварительной информации 26 апреля, около 23:50, во Всеволожском районе, водитель, управляя автомобилем (данные не установлены) совершил наезд на женщину возрастом около 40 лет. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Водитель скрылся с места смертельной аварии на машине, сейчас его ищет полиция.
Другое ДТП с погибшим произошло чуть ранее в Сосновом Бору. Здесь погиб пенсионер-дачник, ехавший по дороге на велосипеде. Около 21:30, в садоводстве «Солнечное», 42-летний водитель китайского кроссовера «Зоти» совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего дорогу справа налево.
Пострадавшего мужчину возрастом около 65 лет успели отвезти в больницу, однако там велосипедист скончался.
В обстоятельствах смертельных аварий разбирается Госавтоинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU