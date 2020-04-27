Четыре пациента умерли в закрытом на карантин онкологическом отделении СЗГМУ им.Мечникова

27 Апр 2020 2020-04-27T08:17:59+03:00

В больнице СЗГМУ им. Мечникова на карантине умерли четыре пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Предварительно у одного из скончавшихся был диагноз коронавирус

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Четыре пациента умерли в онкологическом отделении клиники Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова с 16 апреля, когда отделение было закрыто на карантин по коронавирусу. При этом смертельные случаи произошли не одномоментно и нет подтверждений, что их причиной стала коронавирусная инфекция COVID-19.

- Среди скончавшихся только у одного пациента был подтвержден коронавирус. Это был тяжелый онкобольной, он скончался после операции, - пишут «Невские новости» со ссылкой на свои источники в медучреждении, знакомые с ситуацией.

По предварительным данным, причиной введенного карантина стал диагноз коронавирус, поставленный одному из врачей-хирургов.

Известно, что других пациентов клиники медуниверситета им. Мечникова, расположенной на Пискаревском проспекте переводят в другие больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU