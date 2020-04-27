Биолог рассказал о жизни бакланов на Финском заливе

27 Апр 2020 2020-04-27T08:45:09+03:00

Легендарные птицы, начавшие гнездиться в Ленобласти лишь 30 лет назад, расплодились до 50 тысяч особей

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Любой петербуржец улыбнется при слове «бакланы». Многие помнят, что именно этих птиц обвиняли в порче новенькой крыши стадиона на Крестовском острове. И никто не выясняет, что то были крупные чайки, а сами бакланы, тоже обитающие в Финском заливе, предпочитают держаться вдали от людей. Поэтому стадион они не трогали. Зато на островах расплодились во множестве. Как сейчас в Ленобласти живут бакланы, показал биолог Павел Глазков.

- 30 лет назад бакланы начали гнездиться и в Ленинградской области. На островах Финского залива продолжают свой род более 10 тысяч пар. К концу лета в Ленинградской области за счет молодых птиц численность большого баклана увеличивается до 50 тысяч особей, - рассказывает натуралист на страничке своего проекта «Каждой твари по паре».

При этом сам темнокрылый и голубоглазый больной баклан – наполовину гость на российской земле. Зимовать птицы улетают в теплую Западную Европу. Зато здесь, на Финском заливе, производят многочисленное потомство.

Интересно, что баклан – древняя птица, которая почти не изменилась за 40 тысяч лет. И в отличие от многих водоплавающих, ее перья не защищены от воды. Они намокают. И если баклан не отряхнется после ныряния, то просто не взлетит.

А крышу «Газпром Арены» если и трогали, то большие чайки, которых петербуржцы ошибочно называют бакланами.

ИСТОЧНИК KP.RU