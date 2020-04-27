2020-04-27T09:09:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ленобласти умерла медсестра Гатчинской клинической больницы

Прижизненый тест на коронавирус был отрицательным
Петр КИБЕР
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В Ленобласти умерла медсестра Гатчинской больницы.В Ленобласти умерла медсестра Гатчинской больницы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Неофициальный список медработников, умерших во время пандемии коронавируса, пополнился именем медсестры Гатчинской клинической больницы. Данные о смерти 50-летней женщины были обнародованы днем 26 апреля, а позднее информацию о смерти подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

- Она скончалась, диагноз пока не подтвержден, работает комиссия. Прижизненный анализ на коронавирус был отрицательным, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В администрации Ленинградской области гибель медсестры также подтвердили, однако подробности обнародовать не стали.

Известно, что женщину госпитализировали больше недели назад после дежурства в Гатчинской больнице. Дома ей стало плохо и на скорой медсестру увезли в клинику, где взяли анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию. Первые тесты были отрицательными, хотя, по некоторым данным, COVID-19 мог стать одной из причин резкого ухудшения самочувствия больной.

Напомним, что в Петербурге уже минимум двое врачей и несколько медработников скончались от коронавируса, заразившись на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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