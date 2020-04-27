На проспекте Культуры реконструируют уличное освещение
Одна из основных магистралей Выборгского и Калининского района, идущая по их границе – проспект Культуры, вскоре засияет по-новому. Впервые за 30 с лишним лет здесь проведут реконструкцию уличного освещения.
- Впервые освещение на проспекте Культуры появилось в 1977 году, последняя реконструкция проводилась почти 30 лет назад, в 1986 году. За это время система электроснабжения на магистрали сильно устарела, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».
Учитывая все обстоятельства, было решено полностью переделать фонарное освещение на участке магистрали длиной в три километра, который идет от Северного проспекта до виадука над Суздальским проспектом.
По проекту 2020 года проведут комплексную реконструкцию с учетом освещения дорожного полотна, тротуаров и местных проездов а также, установку дополнительных светильников у пешеходных переходов и на перекрестках.
Старые лампы, вероятнее всего, заменят на светодиодные светильники, как это делается в последнее время.
ИСТОЧНИК KP.RU