2020-04-27T09:59:44+03:00
Общество

На проспекте Культуры реконструируют уличное освещение

Последний раз его обновляли больше 30 лет назад
Петр КИБЕР
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Таких фонарей, как в центре, на проспекте Культуры не будет, но сделают красиво.Таких фонарей, как в центре, на проспекте Культуры не будет, но сделают красиво.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Одна из основных магистралей Выборгского и Калининского района, идущая по их границе – проспект Культуры, вскоре засияет по-новому. Впервые за 30 с лишним лет здесь проведут реконструкцию уличного освещения.

- Впервые освещение на проспекте Культуры появилось в 1977 году, последняя реконструкция проводилась почти 30 лет назад, в 1986 году. За это время система электроснабжения на магистрали сильно устарела, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Учитывая все обстоятельства, было решено полностью переделать фонарное освещение на участке магистрали длиной в три километра, который идет от Северного проспекта до виадука над Суздальским проспектом.

По проекту 2020 года проведут комплексную реконструкцию с учетом освещения дорожного полотна, тротуаров и местных проездов а также, установку дополнительных светильников у пешеходных переходов и на перекрестках.

Старые лампы, вероятнее всего, заменят на светодиодные светильники, как это делается в последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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