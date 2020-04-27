КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге утром 27 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T10:25:09+03:00

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Утро понедельника, 27 апреля, в Санкт-Петербурге началось с пробок. Затрудненное движение сначала образовалось на шоссе Революции и Рябовском шоссе в сторону КАД, а после и на самой кольцевой трассе автомобилисты встали в затор.

- На 7:54 часов неожиданно плотное движение на шоссе Революции - Рябовском шоссе. Загруженность магистрали к КАД — 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного, - сообщает сервис «Яндекс».

После эта пробка перетекла на внутреннее кольцо КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. В пробке длиной 5,2 километров можно было потерять 45 минут.

Также на 9 часов утра движение автомобилей встало на 6,5 километров по внешней и внутренней стороне КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе и обратно.

Около 10 часов утра затор образовался на Токсовском шоссе до кольцевой автодорги. Пробка в 2,6 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU