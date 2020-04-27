Более 5,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

27 Апр 2020 2020-04-27T10:33:41+03:00

Почти 6 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На карантине находится более 3,7 тысяч горожан, более 3 тысяч из них после контакта с зараженными

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В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с коронавирусом. Так, за сутки, 26 апреля 2020 года, более 5,8 тысяч человек были обследованы на инфекцию. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 5821 человек. На карантине находится 3735 человек. Из них 49 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3193 – после контакта с зараженными или потенциально инфицированными, - сообщили в Смольном.

Обработано 734 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 392 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 11 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 50 обращений, в полицию - 149. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU