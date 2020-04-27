2020-04-27T10:48:14+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 27 апреля 2020 года: Еще 6 друзей заболели

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 27 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 6 человек заразились коронавирусом в Карелии 27 апреля 2020 годаЕще 6 человек заразились коронавирусом в Карелии 27 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Петрозаводске еще у шести человек подтвердился диагноз. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 27 апреля 2020 года зафиксированы среди одной компании друзей, которые пренебрегли ограничительными мерами для не распространения заболевания. В общей сложности с начала эпидемии в Карелии заразились 62 человека.

- Еще 6 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске. Это продолжение вчерашней истории: все заболевшие – из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых мы сообщали накануне. Люди пренебрегли ограничительными мерами и предписаниями врачей, не раз говоривших о том, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Карелии.

Отмечается, что оценку этой ситуации с массовым заражением теперь дадут правоохранительные органы.

Также два человека выздоровели, в Петрозаводске и Сегеже. Итого на сегодня в республике 7 вылечившихся от COVID-19. Смертельных случаев зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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