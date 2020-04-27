Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 27 апреля 2020 года: Еще 43 человека заболели

27 Апр 2020 2020-04-27T11:08:32+03:00

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 27 апреля 2020 года

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За последние сутки Россия обогнала Китай по числу зафиксированных заболеваний COVID-19. За день в стране подтверждены еще 6198 случаев заражения. Из них новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 27 апреля 2020 года – 43 человека. Так, с начала пандемии в регионе уже 743 зараженных.

- За последние сутки Роспотребнадзор Ленинградской области подтвердил еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе заразились более 700 человек, - сообщили в комитете здравоохранения.

Напомним, что отметку в 700 зараженных Ленобласти прошла 26 апреля. Смертельных случаев зафиксировано не было.

Также утром 27 апреля стало известно о том, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано еще 161 случай заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии уже более 3,2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU