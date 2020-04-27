2020-04-27T11:44:01+03:00
Происшествия

14-летнюю школьницу с 22 свертками мефедрона нашли в такси в Купчино

За рулем машины находился уроженец Узбекистана
Петр КИБЕР
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В Купчино поймали восьмиклассницу с мефедроном.В Купчино поймали восьмиклассницу с мефедроном.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Фрунзенского района выясняют обстоятельства истории, в которой у 14-летней школьницы было найдено два десятка пакетиков с наркотиками. При этом в момент задержания ученица 8 класса находилась в такси, за рулем которого сидел мигрант из Узбекистана.

- 25 апреля в 22:50 у д. 36 по Фарфоровскому посту, во время патрулирования нарядом патрульно-постовой службы, в салоне припаркованного автомобиля такси «Хундай Соната», задержана школьница 2005 года рождения, у которой изъяты 22 свертка с неустановленным кристаллообразным веществом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проведенная экспертиза трех пакетиков общим весом 2,96 грамма показала, что вещество – синтетический наркотик мефедрон. Сама девушка, которой оказалось 14 лет, рассказала, что свертки принадлежат ее 17-летнему приятелю.

После опроса девушка и ее знакомый были переданы родителям, а материалы по делу отправлены в петербургское управление Следственного комитета. Так как обоим подросткам есть по 14 лет, то их могут привлечь к уголовной ответственности.

Не остался без внимания и 38-летний водитель такси. Ему выписали административный протокол за нарушение миграционного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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