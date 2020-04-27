Грабители-сладкоежки с полным багажником шоколада попали на видео в Санкт-Петербурге

27 Апр 2020 2020-04-27T11:51:01+03:00

Полиция предполагает, что подозреваемые могут быть наркоманами [видео]

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В Санкт-Петербурге полиция задержала двух грабителей-сладкоежек, которые украли из сетевого супермаркета на улице Егорова в Адмиралтейском районе 80 плиток шоколада и восемь коробок конфет. По горячим следам воров поймали 26 апреля. Их задержание попало на видео.

- Подозреваемых задержали 26 апреля на бульваре Новаторов. Задержанным оказались ранее судимые уроженцы Северной Осетии, 32 и 29 лет, оба нигде не работают. По оперативной информации, мужчины могут быть наркозависимыми, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту кражи шоколада было возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемые заключены под стражу.

Также во время обыска автомобиля, на которой передвигались подозреваемые, в багажнике полицейские нашли большое количество шампуней, сыров, масла и еще конфет. Мужчины происхождение этих вещей пояснить не смогли.

Полицейские полагают, что данные лица могут быть причастны к хищениям продуктов из магазинов в других районах Петербурга, в частности в Невском. По предварительным сведениям, похищенное злоумышленники сбывали на рынках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775669" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержали грабителей-сладкоежек.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU