2020-04-27T11:51:01+03:00
Происшествия

Грабители-сладкоежки с полным багажником шоколада попали на видео в Санкт-Петербурге

Полиция предполагает, что подозреваемые могут быть наркоманами [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге задержали грабителей-сладкоежекВ Санкт-Петербурге задержали грабителей-сладкоежекФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала двух грабителей-сладкоежек, которые украли из сетевого супермаркета на улице Егорова в Адмиралтейском районе 80 плиток шоколада и восемь коробок конфет. По горячим следам воров поймали 26 апреля. Их задержание попало на видео.

- Подозреваемых задержали 26 апреля на бульваре Новаторов. Задержанным оказались ранее судимые уроженцы Северной Осетии, 32 и 29 лет, оба нигде не работают. По оперативной информации, мужчины могут быть наркозависимыми, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту кражи шоколада было возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемые заключены под стражу.

Также во время обыска автомобиля, на которой передвигались подозреваемые, в багажнике полицейские нашли большое количество шампуней, сыров, масла и еще конфет. Мужчины происхождение этих вещей пояснить не смогли.

Полицейские полагают, что данные лица могут быть причастны к хищениям продуктов из магазинов в других районах Петербурга, в частности в Невском. По предварительным сведениям, похищенное злоумышленники сбывали на рынках.

В Петербурге задержали грабителей-сладкоежек.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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