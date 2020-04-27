Жительница Киришей воткнула ножницы в своего мужчину

27 Апр 2020 2020-04-27T12:11:51+03:00

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Долгая самоизоляция и неумеренность в употреблении алкоголя стали причинами кровавой истории, разыгравшейся вечером минувшего воскресенья в Киришском районе Ленинградской области. Около 18:00 в одну из квартир дома на улице Энергетиков в Киришах пришлось вызывать и полицейских и врачей. Причиной стали ножницы, торчащие из груди мужчины.

- 26 апреля в 17:51 в дежурную часть полиции по экстренному номеру 112 поступило сообщение, что в у мужчины ножевое ранение в грудь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уже через четыре минуты на место ЧП был наряд полиции. Стражи порядка быстро выяснили, что во время вспыхнувшей ссоры, возникшей на почве любви к алкоголю, 42-летняя женщина схватила первое, что попалось ей под руку – ножницы и ткнула ими в грудь своего 50-летнего сожителя. Удар пришелся в область сердца, но мужчине повезло.

Его увезли в больницу с резаной раной левой стороны грудной клетки и острой кровопотерей в тяжелом состоянии.

Подругу раненного задержали, решается вопрос об аресте и возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU