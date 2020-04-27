Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 2020 года

27 Апр 2020 2020-04-27T12:19:50+03:00

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В июле 2020 года детские лагеря в Ленинградской области все же начнут работать. Как стало известно в понедельник, 27 апреля, для этого будет разработан комплекс превентивных мер. Так же в июне предлагается организовать оздоровительный отдых для сирот из ресурсных центров.

- Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром, - заявил на совещании с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах.

Также Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение тестирование на коронавирус для детей.

Предлагается организовать отдых в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ «Россонь», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ «Орион». Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU