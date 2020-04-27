2020-04-27T12:34:42+03:00
Происшествия

В Ленобласти петербуржец угнал трактор за 5 миллионов рублей, который проехал три метра и заглох

За пьяные покатушки на 25-летнего мужчину завели уголовное дело
Петр КИБЕР
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Пьяный петербуржец угнал трактор в садоводстве.Пьяный петербуржец угнал трактор в садоводстве.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Бурные выходные могут дорого обойтись молодому жителю Санкт-Петербурга. Утром воскресенья 25-летний мужчина решил прокатиться и угнал со стоянки в садоводстве под Всеволожском трактор с прицепом, на котором стоял экскаватор. Правда «угон» оказался коротким – злоумышленник смог проехать лишь три метра.

- 26 апреля в 11:46 в полицию поступил звонок от председателя правления садоводства о том, что около девяти утра неизвестный проник на охраняемую территорию коммерческой организации, где завел трактор-тягач с прицепом на котором находился гусеничный экскаватор, проехал около трех метров и заглох, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Причина неудачи была проста – угонщик был пьян и не совладал с техникой. Зато с ним самим отлично справились сотрудники полиции, прибывшие на вызов.

Мужчина оказался безработным. Его отправили в изолятор временного содержания, а технику передали под расписку собственнику. Теперь это улика в уголовном деле по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ответственность по ней – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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