ЛенинградскийСадовод: 28 апреля назовут победителей конкурса на лучшую рассаду в условиях самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T12:38:44+03:00

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Несмотря на режим самоизоляции, жители Ленинградской области во всю выращивают на подоконниках, балконах и теплицах росточки помидоров, огурцов, зелени и цветов. Сотни человек похвастались своими успехами в рамках конкурса #ЛенинградскийСадовод: более 400 фотографий рассады появились в социальных сетях. Подведение итогов состоится уже 28 апреля 2020 года.

- Уже более 400 фотографий рассады, выращенной на подоконниках, верандах или теплицах, а также снимков аккуратных грядок, где сейчас расцветают подснежники, крокусы и многие другие первоцветы, разместили на своих страницах пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Базилик, тимьян, мята, лук, зеленый горошек, салат, перец, помидоры и многое другое выращивают на самодельных огородах жители Ленинградской области. Девять работ были отмечены самым большим количеством лайков пользователей соцсетей. Они и стали первыми полуфиналистами.

Во вторник, 28 апреля, в группе «Ленинградская область» социальной сети «Вконтакте» состоится подведение итогов. Жюри выберет победителей среди фотографий, набравших максимальное количество лайков. Фотографии будут оцениваться в трех номинациях: «Самый ухоженный» для огорода/сада на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Победителей ждут замечательные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU