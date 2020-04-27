27 Апр 2020 2020-04-27T13:07:58+03:00

Еще 29 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года

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Утром в понедельник снова обновились данные о ситуации с COVID-19 в России. Так, за сутки подтвердились еще 6198 случаев заражения, по стране выздоровели 579 человек. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года составило 29 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3238 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек. Выздоровело 518 человек, 29 за последние сутки, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

Также за последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5821 человек. На карантине находится 3735 человек. Из них 49 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3193 - контактные.

Напомним, что в Ленинградской области за сутки прибавка по зараженным составила 43 человека, всего в регионе 743 подтвержденных случая. 80 пациентов вылечились, никто не умер.

ИСТОЧНИК KP.RU