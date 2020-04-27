Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко обвалился поле прыжка вверх

27 Апр 2020 2020-04-27T13:17:31+03:00

Днем было всего 2,2 балла, что означает: «на улице очень много людей»

Изменить размер текста: A A

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, который, было, прыгнул вверх на выходных, вновь рухнул вниз. Причем, даже ниже, чем обычно. Так, по состоянию на 13:00 Яндекс. Карты фиксировали всего 2,2 балла, что означает: «На улице очень много людей. Останьтесь дома».

Правда, если брать по крупным городам, с населением выше миллиона человек, то Северная столица даже окажется в числе лидеров, но лишь потому, что в других мегаполисах еще меньше соблюдают домашний карантин.

Дисциплинированнее всего оказались жители Москвы (2,9), где действуют самые строгие правила и без пропуска ни на работу не сходишь, ни за хлебом не сбегаешь. Впрочем, учитывая, что больше половины всех случаев заболевания коронавирусом зафиксированы именно в столице, то реакция властей неудивительна.

В остальных городах люди свободно гуляют, словно опасности и нет. Чуть выше Петербурга стоит Ростов-на-Дону (2,3), а у Казани одинаковый с городом на Неве рейтинг (2,2).

Приведет ли это к росту заражений – покажет время.

К слову, в соседней Белоруссии, где режим карантина даже не вводили, дисциплину соблюдают много охотнее - 3,4.

ИСТОЧНИК KP.RU