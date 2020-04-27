Петербуржец спас горящего мужчину, спавшего за мусорным контейнером
В Санкт-Петербурге случайный прохожий спал жизнь бездомному. Вечером в воскресенье, 26 апреля 2020 года, 29-летний мужчина проходил мимо дома 42 по улице Ленсовета в Московском районе и увидел огонь за мусорным контейнером. Там же он увидел, что пламя охватило ноги спящего бомжа.
- Очевидец рассказал, что увидел за мусорным контейнером спящего мужчину, лежащего на одеяле которое горело на уровне стоп ног и пламя переходило на брюки. После
чего он потушил возгорание и вызвал скорую помощь, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Прибывшая на место скорая в 20 часов вечера госпитализировала с указанного места пострадавшего 49-летнего мужчину без определенного места жительства. В больнице у него диагностировали термический ожог 15 процентов ног 1 и 2 степеней. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что видеонаблюдение во дворе, где произошло ЧП отсутствует. Полиция выясняет причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU