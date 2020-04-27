2020-04-27T14:23:11+03:00
Общество

Санкт-Петербург накрыло неожиданным апрельским снегом

27 числа вместо лучей солнца с небес посыпались мокрые белые хлопья [видео, фото]
Петр КИБЕР
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На календаре 27 апреля, а в Петербурге идет снег.На календаре 27 апреля, а в Петербурге идет снег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода в нынешнем году бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Такой теплой зимы не было никогда. Зато весна стала на удивление холодной. На календаре 27 апреля, а петербургские автомобилисты пока не меняли зимнюю резину на летнюю. Да и зачем, когда по ночам на дорогах гололед, а днем Петербург опять засыпает снегом.

- На Кондратьевском идет снег. Кудрово тоже «засыпало». Снег на Балтийском вокзале, - сообщают сотрудники петербургской редакции «Комсомольской правды», работающие на удаленке и в «полях» в городе.

Из окна у горожан вместо весеннего солнца - метель. Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Из окна у горожан вместо весеннего солнца - метель.Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Спасибо за такую погоду можно сказать циклону, чья ложбина вытянулась над городом и «радует» апрельским снежком. При этом «радует» выборочно. Кое-где ясно и светит солнце.

- В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон по-прежнему будет ниже положенных по календарю значений, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

И ближайшие два дна погода в городе сильно не изменится.

Петербург опять засыпало апрельским снегом.27 апреля в городе едва не холоднее, чем зимойОлег ЗОЛОТО, Анна ПОСЛЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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