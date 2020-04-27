Суд закрыл баню в Ольгино за работу на карантине

27 Апр 2020 2020-04-27T14:02:06+03:00

Владелец заявил, что гости комплекса мылись без контакта с персоналом, но согласился с наказанием

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Приморский районный суд Петербурга на 30 суток закрыл банный комплект, в котором во время карантина продолжали принимать посетителей. Учитывая, что работать подобные заведения в нынешних условиях не должны, решение было однозначным.

- В протоколе указано, что 09 апреля с 18.55 по 20.30 по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, пр. Ленина, д.10, в условиях введенных запретов и ограничений, было допущено функционирование оздоровительно-банного комплекса «Ретрит», - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Владелец ИП, на котором числится баня, пояснил, что всегда был законопослушным гражданином и нарушение допустил по незнанию. Он минимизировал общение с клиентами и в комплексе они находились самостоятельно. А после визитов гостей проводилась уборка и проветривание.

При этом с проступком владелец согласился и попросил не наказывать его штрафом. Судья согласился и вынес решение о приостановлении работы ИП на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU