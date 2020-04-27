Двое молодых петербуржцев до смерти избили пенсионера

27 Апр 2020 2020-04-27T14:33:35+03:00

А мужчину и женщину «отправили» в реанимацию

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Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности двум 24-летним жителям города, которые в пьяном угаре до смерти избили пенсионера, а еще двух человек покалечили.

- По версии следствия, 25 апреля, обвиняемые, в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту, распивали спиртные напитки в компании двух мужчин и женщины. В ходе возникшей ссоры обвиняемые жестоко избили указанных лиц, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

В результате драки пенсионер 1948 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы и умер прямо в квартире.

Его 45-летний сын получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы и был госпитализирован в состоянии комы. В больнице в тяжелом состоянии оказалась и его 25-летняя подруга.

Известно, что один из избивавших – уроженец Белоруссии. Он и его подельник задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU