Двое молодых петербуржцев до смерти избили пенсионера
Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности двум 24-летним жителям города, которые в пьяном угаре до смерти избили пенсионера, а еще двух человек покалечили.
- По версии следствия, 25 апреля, обвиняемые, в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту, распивали спиртные напитки в компании двух мужчин и женщины. В ходе возникшей ссоры обвиняемые жестоко избили указанных лиц, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.
В результате драки пенсионер 1948 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы и умер прямо в квартире.
Его 45-летний сын получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы и был госпитализирован в состоянии комы. В больнице в тяжелом состоянии оказалась и его 25-летняя подруга.
Известно, что один из избивавших – уроженец Белоруссии. Он и его подельник задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU