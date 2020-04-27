2020-04-27T14:33:35+03:00
Происшествия

Двое молодых петербуржцев до смерти избили пенсионера

А мужчину и женщину «отправили» в реанимацию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция поймала двух собутыльников, забивших до смерти пенсионера.Полиция поймала двух собутыльников, забивших до смерти пенсионера.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности двум 24-летним жителям города, которые в пьяном угаре до смерти избили пенсионера, а еще двух человек покалечили.

- По версии следствия, 25 апреля, обвиняемые, в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту, распивали спиртные напитки в компании двух мужчин и женщины. В ходе возникшей ссоры обвиняемые жестоко избили указанных лиц, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

В результате драки пенсионер 1948 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы и умер прямо в квартире.

Его 45-летний сын получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы и был госпитализирован в состоянии комы. В больнице в тяжелом состоянии оказалась и его 25-летняя подруга.

Известно, что один из избивавших – уроженец Белоруссии. Он и его подельник задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор назвал, где именно в Ленобласти нашли новых заболевших коронавирусом
В Петербурге появился сквер имени актера Павла Луспекаева
Связанный труп с перерезанным горлом нашли в садоводстве в Ленинградской области
Людей попросили не трогать одиноких лосят в Ленинградской области
Светлана Агапитова подала документы в Общественную палату Санкт-Петербурга
Бессимптомными носителями коронавируса могут быть половина жителей Санкт-Петербурга
Через Пулково в Канаду пытались отправить армейский бронешлем
Двухлетний малыш попал в костер, разведенный его отцом на даче в Ленинградской области
Школьникам Ленобласти придется вернуть компьютеры и планшеты, полученные на время удаленного обучения
Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета стал Заслуженным врачом России
За время карантина психологи помогли «потушить» 144 семейных конфликта
Военные показали, как обрабатывают магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области
Двое молодых петербуржцев до смерти избили пенсионера
Суд закрыл баню в Ольгино за работу на карантине
Самый холодный день апреля 2020 года в Санкт-Петербурге ожидается в понедельник
Санкт-Петербург накрыло неожиданным апрельским снегом
Петербуржец спас горящего мужчину, спавшего за мусорным контейнером
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко обвалился поле прыжка вверх
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года составило 29 человек
#ЛенинградскийСадовод: 28 апреля назовут победителей конкурса на лучшую рассаду в условиях самоизоляции