2020-04-27T14:42:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Военные показали, как обрабатывают магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области

Военнослужащие армии ЗВО провели дезинфекцию от коронавируса социальных объектов инфраструктуры [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области / Фото: ЗВОВоеннослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области / Фото: ЗВО
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В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку социальных объектов инфраструктуры. Видео их кропотливой работы по борьбе с коронавирусом появилось в понедельник, 27 апреля 2020 года.

- Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами остановки общественного транспорта, магазины и аптеки, детских садов, а также прилегающую территорию социальных объектов и дорожное покрытие, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Всего военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было обработано помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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