2020-04-27T14:54:26+03:00
Общество

За время карантина психологи помогли «потушить» 144 семейных конфликта

Именно столько обращений поступило в онлайн-режиме в апреле
Петр КИБЕР
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За помощью к психологам часто обращаются подростки и их родители.За помощью к психологам часто обращаются подростки и их родители.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Время на карантине не так просто дается многим петербуржцам. Некоторые терпят, другие выпивают, а третьи скандалят. Утихомирить семейные конфликты горожанам помогают психологи из Центра «КОНТАКТ». Сейчас им приходится работать в онлайн-режиме.

- 144 телефонные консультации проведены специалистами за неполный апрель дистанционно. Поступают обращения и через онлайн-сервисы, хотя их количество пока не сопоставимо меньше, нежели прямых обращений во время очной работы, - приводит слова руководителя Центра Михаила Бриля пресс-служба Комитета по молодежной политике.

В основном на горячую линию за помощью к психологам обращаются подростки и их родители. Специалисты выслушивают обе стороны и помогают решить споры миром.

При этом в Центре готовы дать не только психологические советы, но и юридическую консультацию. Здесь работают с семейными конфликтами, которые возникают между родителями и детьми, супругами, сожителями, по уголовными делами, с вопросами в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

Обратиться за помощью в центр можно через социальные сети. А общаться специалисты готовы всеми удобными способами. Для молодежи до 30 лет все услуги бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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