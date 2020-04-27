За время карантина психологи помогли «потушить» 144 семейных конфликта

27 Апр 2020 2020-04-27T14:54:26+03:00

За помощью к психологам часто обращаются подростки и их родители. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Время на карантине не так просто дается многим петербуржцам. Некоторые терпят, другие выпивают, а третьи скандалят. Утихомирить семейные конфликты горожанам помогают психологи из Центра «КОНТАКТ». Сейчас им приходится работать в онлайн-режиме.

- 144 телефонные консультации проведены специалистами за неполный апрель дистанционно. Поступают обращения и через онлайн-сервисы, хотя их количество пока не сопоставимо меньше, нежели прямых обращений во время очной работы, - приводит слова руководителя Центра Михаила Бриля пресс-служба Комитета по молодежной политике.

В основном на горячую линию за помощью к психологам обращаются подростки и их родители. Специалисты выслушивают обе стороны и помогают решить споры миром.

При этом в Центре готовы дать не только психологические советы, но и юридическую консультацию. Здесь работают с семейными конфликтами, которые возникают между родителями и детьми, супругами, сожителями, по уголовными делами, с вопросами в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

Обратиться за помощью в центр можно через социальные сети. А общаться специалисты готовы всеми удобными способами. Для молодежи до 30 лет все услуги бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU