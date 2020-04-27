Двухлетний малыш попал в костер, разведенный его отцом на даче в Ленинградской области
В Ленинградской области во время дачного отдыха от огня серьезно пострадал двухлетний малыш. Вечером в воскресенье, 26 апреля 2020 года, семья петербуржцев находилась в поселке Красная Долина Выборгского района. Отец разводил костер, но неудачно воспользовался керосином так, что пламя попало на малыша.
- Около 16:10 часов на даче в поселке Красная Долина 38-летний мужчина разжечь костер, подлил в него керосин, в результате чего огонь вспыхнул и попал на ребенка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Двухлетний малыш был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу города Выборг. Там у него диагностировали термические ожоги лица, шеи, кистей рук 2 и 3 степени. В общей сложности пламя обожгло 12 процентов тела. Забирали мальчика в тяжелом шоковом состоянии.
Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит. Отец в тот момент был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU