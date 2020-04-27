Через Пулково в Канаду пытались отправить армейский бронешлем
Сотрудники Пулковской таможни пресекли отправку в Канаду армейского шлема, который состоит на обмундировании российской армии. При этом оборонную разработку пытались выдать за спортивное снаряжение.
- В таможенной декларации отправитель обозначил содержимое посылки, как «шлем для экстремальных видов спорта». Однако в ходе проведения досмотра обнаружились характерные признаки военного изделия. Им оказался бронешлем цвета хаки с креплениями для различных технических устройств, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Проведенная экспертиза подтвердила догадку таможенников о том, что это общевойсковой бронешлем которым экипируют в том числе десантников. По заключению специалистов, данный экземпляр относится к продукции военного назначения и полностью пригоден для использования.
Учитывая, что он разработан в интересах Минобороны, то в свободную продажу бронешлем не поставляется. За границу вывозить их также запрещено.
Теперь к жителю Ростовской области, который числится отправителем, возникнет минимум два вопроса: где он взял шлем и кому собирался его переслать.
Уголовное дело за контрабанду вооружений уже возбуждено.
ИСТОЧНИК KP.RU