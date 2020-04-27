2020-04-27T15:57:19+03:00
Общество

Через Пулково в Канаду пытались отправить армейский бронешлем

Таможня «добро» не дала
Петр КИБЕР
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В Пулково задержали бронешлем, ехавший в Канаду. Фото: СЗТУВ Пулково задержали бронешлем, ехавший в Канаду. Фото: СЗТУ
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Сотрудники Пулковской таможни пресекли отправку в Канаду армейского шлема, который состоит на обмундировании российской армии. При этом оборонную разработку пытались выдать за спортивное снаряжение.

- В таможенной декларации отправитель обозначил содержимое посылки, как «шлем для экстремальных видов спорта». Однако в ходе проведения досмотра обнаружились характерные признаки военного изделия. Им оказался бронешлем цвета хаки с креплениями для различных технических устройств, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Проведенная экспертиза подтвердила догадку таможенников о том, что это общевойсковой бронешлем которым экипируют в том числе десантников. По заключению специалистов, данный экземпляр относится к продукции военного назначения и полностью пригоден для использования.

Учитывая, что он разработан в интересах Минобороны, то в свободную продажу бронешлем не поставляется. За границу вывозить их также запрещено.

Теперь к жителю Ростовской области, который числится отправителем, возникнет минимум два вопроса: где он взял шлем и кому собирался его переслать.

Уголовное дело за контрабанду вооружений уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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