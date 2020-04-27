Светлана Агапитова подала документы в Общественную палату Санкт-Петербурга

27 Апр 2020 2020-04-27T16:07:31+03:00

Бывший детский омбудсмен Северной столицы проработала на этой должности десять лет

Изменить размер текста: A A

Бывшая уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова подала документы на членство в Общественную палату Северной столицы. В понедельник, 27 апреля, пройдет голосование по последней трети членов палаты, результаты которого станут известны вечером того же дня.

- Светлана Агапитова подала документы на членство в Общественной палате города. Результаты голосования будут известны к вечеру, - пишут «Невские новости».

Напомним, что Светлана Агапитова проработала детский омбудсмен Санкт-Петербурга десять лет и покинула этот пост только в январе 2020 года. Причина – ограничения, наложенные действующими законами. Это направление в местной политике Агапитовой пришлось создавать, фактически, с нуля – до нее такой должности не существовало, а вопросами детства занимался уполномоченный по правам человека. В феврале она была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством».

ИСТОЧНИК KP.RU