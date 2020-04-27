Людей попросили не трогать одиноких лосят в Ленинградской области

27 Апр 2020 2020-04-27T16:26:54+03:00

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В администрации Ленинградской области напомнили о том, что нельзя трогать диких животных, встреченных в лесу или на дороге. В частности, в понедельник, 27 апреля 2020 года, людей попросили не трогать одиноких лосят, если вдруг они встретились на пути.

- Его не бросила мать, он находится дома. И единственная опасность, которая ему может угрожать – наличие рядом человека. Постарайтесь как можно быстрее оставить место встречи. Мама малыша, скорее всего неподалеку, и лучше вам с ней не знакомиться, - отметили в администрации.

Исключением могут стать случаи: когда вы видите явные травмы животного. Но даже в таких случаях не надо самостоятельно оказывать медицинскую помощь. Сообщите о находке в управление по охране животного мира по телефону горячей линии 8 (812) 539-50-77.

Напомним, что в Ленинградской области началась весенняя миграция лосей. В это время автомобилистам необходимо быть более внимательными на дорогах особенно в утреннее и вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU