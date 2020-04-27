2020-04-27T16:47:40+03:00
Происшествия

Связанный труп с перерезанным горлом нашли в садоводстве в Ленинградской области

У найденного мужчины также была пробита голова в двух местах
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашли связанный труп мужчины с перерезанным горломВ Ленобласти нашли связанный труп мужчины с перерезанным горломФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Ленинградской области расследует дело о жутком убийстве. В полдень в воскресенье, 26 апреля 2020 года, на территории садоводства в Кировском районе был найден труп мужчины. Тело было изуродовано, а ноги перевязаны веревкой. На место выехали разбираться сотрудники полиции.

- Труп мужчины был найден в придорожной канаве в 150 метрах от СНТ «Ленгидропроект» массива «Грибное». На голове у убитого виднелись две рубленные раны. Также у него было перерезано горло, сломано основание черепа, колотая рана под левым ухом, порезанные руки, а ноги перемотаны веревкой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция установила личность трупа. Им оказался 49-летний мужчина, работавший электрогазосварщиком аварийно-ремонтной службы, проживающий в деревне Колтуши, Всеволожского района. При себе у него было два водительских удостоверения: свое имя и его родственницы.

По факту было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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