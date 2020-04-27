Роспотребнадзор назвал, где именно в Ленобласти нашли новых заболевших коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T17:15:31+03:00

Петербуржцам и жителям Ленобласти на время пандемии советуют оставаться дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие сутки число заразившихся выросло на 43 человека

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Власти Ленинградской области обнародовали данные местного управление Роспортебнадзора, в которых говорится о географии распространения новых случаев коронавируса. Всего за минувшие сутки заболели еще 43 человека.

Заболевшие выявлены в населенных пунктах:

- Волхов

- Выборг, Перово (Выборгский район);

- Гатчина,Тайцы, Кобралово, Высокоключевой, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Пудомяги, Коммунар, Малые Колпаны, Большие Колпаны, Жабино, Саванкюля, Лампово, Тихковицы, Новый Свет (Гатчинский район);

- Кингисепп;

- Кириши;

- Русско-Высоцкое (Ломоносовский район);

- Петровское, Пятиречье, Мельниково, Замостье (Приозерский район);

- Тосно, Никольское, Трубников Бор (Тосненский район).

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области на 27 апреля составляет 743. 80 человек из них вылечились. Смертельных исходов не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU