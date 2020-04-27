Роспотребнадзор назвал, где именно в Ленобласти нашли новых заболевших коронавирусом
Власти Ленинградской области обнародовали данные местного управление Роспортебнадзора, в которых говорится о географии распространения новых случаев коронавируса. Всего за минувшие сутки заболели еще 43 человека.
Заболевшие выявлены в населенных пунктах:
- Волхов
- Выборг, Перово (Выборгский район);
- Гатчина,Тайцы, Кобралово, Высокоключевой, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Пудомяги, Коммунар, Малые Колпаны, Большие Колпаны, Жабино, Саванкюля, Лампово, Тихковицы, Новый Свет (Гатчинский район);
- Кингисепп;
- Кириши;
- Русско-Высоцкое (Ломоносовский район);
- Петровское, Пятиречье, Мельниково, Замостье (Приозерский район);
- Тосно, Никольское, Трубников Бор (Тосненский район).
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области на 27 апреля составляет 743. 80 человек из них вылечились. Смертельных исходов не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU