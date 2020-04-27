Более 2,7 тысяч новых деревьев высадили в Санкт-Петербурге в апреле

27 Апр 2020 2020-04-27T17:46:13+03:00

Более 2700 деревьев высажено в Петербурге с начала месячника по благоустройству Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с коронавирусом месячник по благоустройству проходит без местных жителей

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В Санкт-Петербурге в рамках месячника по благоустройству высажено 2752 деревьев, более 36 тысяч кустарников и свыше 141 тысяч цветов. О том, как преображается город, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, рассказали в понедельник, 27 апреля, в Смольном.

- Благоприятные погодные условия позволили комитету по благоустройству, администрациям районов Санкт-Петербурга, органам местного самоуправления приступить к уборке города с конца февраля. В месячнике участвуют все коммунальные, дорожные, садово-парковые службы для проведения основного комплекса работ по зачистке и уборке территорий в сжатые сроки, - отметили в Смольном.

Так, с начала месячника промыто уже более 5,5 тысяч фасадов домов на уровне 1 этажа и 127 по всей площади лицевого фасада.

Также с начала месячника по благоустройству промыто более 160 тысяч погонных метров ограждений, около 26 000 урн, а также 9730 крон деревьев.

Каждые сутки в работе на подведомственных территориях в среднем принимают участие более 650 единиц техники и около 8300 специалистов ручного труда.

ИСТОЧНИК KP.RU